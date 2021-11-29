РИАМО - 29 ноя. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о том, что российские власти ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в РФ, передает РИА Новости.

По информации СМИ, представители Кремля обсуждают с продюсерами певца условия его приезда в страну из ОАЭ. Рэперу якобы предложили 2 возможных варианта.

«Нет, это утка», — заявил Песков.

Ранее появлялись сообщения о том, что Моргенштерн и его супруга Дилара уехали из РФ. Перед отъездом певца председатель СКР Александр Бастрыкин обвинил его в пропаганде паразитирующего образа жизни, девиантном поведении и торговле наркотиками. В Москве ближайший концерт артиста перенесли на 2022 год.