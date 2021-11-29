РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 87 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 22 196 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 27 по 29 ноября выявлено 6 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 2 236 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 587 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 399 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 519 442 человека.

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