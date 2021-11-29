РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Управление МЧС России в Люберцах предупреждает жителей округа об ухудшении погодных условий с 21:00 понедельника, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

До 9:00 30 ноября ожидается дождь с усилением ветра с порывами до 18 метров в секунду в отдельных районах. Также 30 ноября с 9:00 до 21:00 ожидаются снег, мокрый снег, гололедица и усиление порывов ветра до 17-22 м/с.

Жителей просят по возможности оставаться дома. Водителям рекомендуют соблюдать скорость, пешеходам – быть аккуратными на дорогах и носить светоотражающие элементы.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

МЧС предупредило сильном ветре и гололедице в Подмосковье>>