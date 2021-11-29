РИАМО - 29 ноя. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что прежде чем говорить об опасности нового штамма коронавируса «омикрон», нужно получить заключение специалистов, передает Газета.ru.

Представитель Кремля отметил, что шаги по предотвращению распространения нового штамма будут предпринимать после того, как ученые поделятся своими выводами об опасности «омикрона».

«Сейчас весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько он опасен. Весьма оперативно были приняты решения о закрытии направлений на въезд в РФ, а дальнейшие шаги будут зависеть от выводов ученых — насколько он заразен, насколько вакцина может страховать от тяжелого течения болезни», — отметил Песков.

Новый штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен в Ботсване и ЮАР. По мнению экспертов, он может быть более заразным, чем предыдущие варианты инфекции.

Новый штамм уже выявили в Германии, Бельгии, Великобритании, Гонконге, Израиле и Австралии. По данным Роспотребнадзора, на территории РФ «омикрон» не обнаружен.

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