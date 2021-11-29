РИАМО - 29 ноя. Из-за сильных дождя и снега, которые ожидаются в столице ночью и днем 30 ноября, коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Местами в столице грядущей ночью может выпасть до 15 мм осадков. Порывы ветра усилятся до 18 м/с. Потом дождь сменится снегом, может выпасть до 2 см снега. Прогнозируется гололедица. Всего за сутки может выпасть более трети от месячной нормы осадков.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур находятся на круглосуточном дежурстве. Бригады «Мосводостока» и спецтехника дежурят в местах возможного скопления воды. Электросетевые компании должны подготовить источники аварийного питания.

Кроме того, строения жилого и нежилого фонда, строящиеся, торговые и транспортные объекты защитили от сильных порывов ветра.

Жителей призвали не выходить на улицу в непогоду. Если придется выйти из дома, то не стоит прятаться от непогоды под деревьями, также не рекомендуется парковать там машины. Водителям нужно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>