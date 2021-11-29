РИАМО - 29 ноя. В жилом доме в Коломне, где к двери одной из квартир привязали самодельную гранату, размещался бордель, сообщает РЕН ТВ.

Внутри квартиры сотрудники экстренных служб обнаружили девушек легкого поведения. В жилых помещениях также были найдены секс-игрушки и другой инвентарь.

Как установили саперы, граната, которую прикрепили к ручке квартирной двери, оказалась муляжом. Взрывчатки в ней не было. Личность того, кто привязал муляж к двери, сейчас выясняют.

Из-за происшествия были эвакуированы 30 жильцов. На месте работают сотрудники ФСБ и оперативных служб.

Опубликовано фото гранаты из оцепленного дома в Коломне>>