РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 ноя. С 22 по 29 ноября сотрудники Единой диспетчерской службы приняли от жителей Балашихи 1007 звонков, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

За неделю было выполнено 899 заявок. 275 заявок касались работы сантехники, 89 звонков поступили с жалобами на электроснабжение, 143 – на состояние жилого фонда, 38 – на санитарное содержание, 33 – на газоснабжение.

ЕДС работает круглосуточно, без выходных, а обратиться можно несколькими способами: через форму на сайте, по телефону: 8(499)929-99-99, через приложение (мобильное приложение «ЕДС Балашиха» доступно в App Store и Google Play).