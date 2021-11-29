РИАМО - 29 ноя. Президент России Владимир Путин утвердил закон об отмене НДФЛ на доходы многодетных семей, вырученные с продажи квартиры, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно новым положениям в законе, многодетные семьи освобождаются от уплаты налога на доходы, полученные с продажи квартиры. Для соблюдения необходимых условий в семье должно быть не меньше двоих детей, а сэкономленные деньги нужно направить на улучшение жилищных условий.

Отмечается, что сумма налога, удерживаемого при продаже квартиры, может быть существенна для многих граждан. Нововведение направлено на помощь многодетным семьям в приобретении нового жилья.

Ранее Путин подписал закон, отменяющий обязанность подачи налоговой декларации формы 3-НДФЛ при продаже недорогого жилья. Обновление касается квартир стоимостью до 1 млн рублей, а также гаражей и нежилых помещений.

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