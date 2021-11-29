РИАМО - 29 ноя. Московская железная дорога присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», в рамках нее на вокзалах столицы разместили просветительские материалы, которые направлены на привлечение внимания к проблеме распространения данного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит с 29 ноября по 1 декабря.

Информационные видеоролики на данную тему транслируются во всех поездах «Ласточка», которые курсируют по региональным маршрутам, а еще по маршруту международного сообщения Москва - Минск.

Профилактическая работа организована и во всех медицинских и оздоровительных учреждениях, находящихся в границах Московской магистрали. Там разместили плакаты и памятки, рассказывающие о простых и эффективных способах защиты от ВИЧ/СПИД.