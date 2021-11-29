РИАМО - 29 ноя. В Московской области с начала пандемии провели более 13 млн ПЦР-исследований на коронавирус. Каждый день проводят 30-35 тыс. ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«ПЦР-диагностика является одним из основных методов определения наличия вируса Covid-19 в организме пациента», — сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что каждый день в регионе проводят около 30-35 тыс. ПЦР-тестов. Работают 12 лабораторий на базе медорганизаций.

Жителям Подмосковья рекомендуют вакцинироваться от инфекции, чтобы снизить риск заражения и избежать тяжелого течения заболевания. Привиться можно бесплатно в одном из пунктов вакцинации. Посмотреть, где они работают, можно на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

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