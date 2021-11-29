РИАМО - 29 ноя. В Подмосковье и столице в понедельник образуются дымка и туман, которые сильно ухудшат видимость – до 450-500 м, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Московском регионе в результате адвекции теплого и сырого средиземноморского воздуха относительная влажность достигла 94%. В последующие часы влажность в Москве продолжит расти и вечером достигнет закритической – 98%», — написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что из-за дымки видимость ухудшится до 2-3 км. С 22 до 23 часов прогнозируется туман, который еще сильнее ухудшит видимость.

Туман рассеется ночью, когда в регионе начнутся дожди.

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