РИАМО - 29 ноя. На одной из улиц подмосковного Серпухова заметили альпака, которые прогуливались по проезжей части. Об этом написал пользователь Instagram aleksejjkzlv.

«Ничего необычного, просто ламы шли из булочной!» — написал aleksejjkzlv, перепутав альпака с ламами.

Пользователь опубликовал фото, на которых видно, как белые альпака идут прямо по проезжей части перед автомобилями.

Другие пользователи прокомментировали этот пост. Их повеселила прогулка редких животных по городу.

«Это они, наверное, сбежали… Устали от дедушки», — написала Татьяна Брылева.

Комментарий к посту пользователя оставил и аккаунт «Дома альпака» в Серпухове.

«Это наша прогулка немного пошла не по плану», — говорится в комментарии аккаунта организации.

«Дома альпака» находится в деревне Паниково в Серпухове. Там проводят экскурсии, фотосессии, с животными выезжают на праздники. Альпака привезли на ферму из Перу.