РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. Команда академии Петрова U-14 из Красногорска стала обладателем Кубка Белграда по хоккею, сообщили в пресс-службе команды.

Турнир прошел 27 и 28 ноября. В красногорскую команду вошли 13 игроков 2008-2009 годов рождения.

Хоккеисты академии победили во всех матчах турнира, а в финале переиграли хозяев льда «Партизан» со счетом 3:1.

Также во время проведения турнира было подписано соглашение о сотрудничестве между ХК «Партизан» и академией Петрова.