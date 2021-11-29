РИАМО - 29 ноя. Руководство ООО «Басселтон» обратилось в суд из-за решения Московского областного УФАС России внести организацию в реестр недобросовестных поставщиков. Суд подтвердил законность решения антимонопольного ведомства, сообщила пресс-служба УФАС.

Компания должна была выполнить контракт с МБОУ «Гимназия №8» на выполнение работ по установке системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, однако отказалась это делать. Тогда руководство школы обратилось в Московское областное УФАС России с просьбой признать организацию недобросовестным поставщиком услуг.

Ведомство признало действия компании незаконными и внесло сведения о ней в реестр недобросовестных поставщиков. Руководство организации не согласилось с таким решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал в требованиях компании и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.