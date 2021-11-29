РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Люберецкие активисты «Молодой гвардии «Единой России» совместно с руководителем аппарата «Молодой гвардии» Антоном Ванеевым навестили две многодетные семьи в День матери, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В семьях Оксаны Игнашовой и Юлии Ловцовой по три ребенка. Мы ведем над ними шефство – помогаем и в обычные дни, а в праздничные – обязательно поздравляем сладкими подарками», - рассказал Ванеев.

Также участники движения в Люберцах каждый год проводят акции, которые направлены на укрепление института семьи.

«Со временем многие из членов «Молодой гвардии» сами становятся мамами и папами. Создав свои семьи, они не только не прекращают свое членство в организации, а, наоборот, – стремятся все больше принимать участие в семейных мероприятиях, которые мы организуем», - отметил руководитель аппарата.

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