РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Люберецкие активисты «Молодой гвардии «Единой России» совместно с руководителем аппарата «Молодой гвардии» Антоном Ванеевым навестили две многодетные семьи в День матери, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Также участники движения в Люберцах каждый год проводят акции, которые направлены на укрепление института семьи.
«Со временем многие из членов «Молодой гвардии» сами становятся мамами и папами. Создав свои семьи, они не только не прекращают свое членство в организации, а, наоборот, – стремятся все больше принимать участие в семейных мероприятиях, которые мы организуем», - отметил руководитель аппарата.
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