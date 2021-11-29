РИАМО - 29 ноя. Выпадение самого большого за последние 69 лет количества осадков ожидается в Москве 30 ноября, город накроют интенсивные дожди и снегопад, которые по силе приблизятся к рекорду 1952 года, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Генуэзский циклон «Бенедикт» обрушит на Москву 30 ноября по уточненному расчету до 23 мм осадков, или 40% месячной нормы (2 ведра воды на метр квадратный)» - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что 30 ноября в Москве пройдут дожди, которые во второй половине дня сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров.

По словам специалиста, для Москвы это будут рекордные осадки для 30 ноября за последние 69 лет. В 1952 году в этот день в городе выпало 25,4 мм осадков.

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