РИАМО - 29 ноя. В Москве МЧС объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Опасная погода сохранится в течение суток, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

С 21 часа 29 ноября и до вечера 30 ноября в столице ожидаются дождь и усиление ветра с порывами до 18 м/с.

Специалисты МЧС рекомендуют автомобилистам двигаться со сниженной скоростью и держать увеличенную дистанцию от впереди идущих машин. Также водителям следует избегать резких и внезапных маневров.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не укрываться от дождя под деревьями.

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