РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Жителей городского округа Люберцы информируют о режиме работы пунктов вакцинации от коронавируса с 29 ноября по 5 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В ТЦ «Светофор» привиться можно будет 29 ноября, 1 и 3 декабря с 14:00 до 19:00. В «Орбите» пункт вакцинации будет работать 30 ноября, 2 и 4 декабря с 14:00 до 19:00. В отделе МФЦ «Центральный» прививку от коронавируса делают 1 и 3 декабря с 13:00 до 18:00, а также 5 декабря - с 13:00 до 17:00.

Вакцинацию можно пройти в любой поликлинике Люберецкой областной больницы. Чтобы сделать первый компонент в медучреждении, необходима предварительная запись. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Второй компонент можно сделать без записи.

Стационарное отделение №1 на Октябрьском проспекте, д. 338, стр. 1 принимает в будни с 11:00 до 15:00. Стационарное отделение №2 на ул. Кирова, д. 36, стр. 1 работает круглосуточно. Повторную вакцинацию проводят только по будням с 12:00 до 16:00.