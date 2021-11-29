РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Пешеходные тропы и площадки для отдыха обустроят в лесопарке «Дубки» у Федерального детского реабилитационного центра Подольска в 2022–2023 годах, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава округа Николай Пестов.

К aедеральному детскому реабилитационному центру, возводящемуся на земельном участке площадью 3 га по улице Высотной, в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева будет построена подъездная дорога. В настоящее время ведутся работы по выносу коммуникаций.

«Ход исполнения поручения проверил с министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком. Реабилитационный центр планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 года. В 2022–2023 годах в находящемся рядом лесопарке «Дубки» проведут работы по удалению упавших деревьев, обустройству пешеходных троп, площадок для отдыха и освещения», - написал на своей странице в соцсети Instagram Пестов.

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