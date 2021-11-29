РИАМО - 29 ноя. В Московской области объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Сильный ветер и осадки сохранятся до вечера 30 ноября, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

С 21 часа 29 ноября до 9 часов 30 ноября в регионе ожидаются сильный дождь и ветер, скорость которого будет достигать до 18 м/с. С 9 часов до 21 часа 30 ноября будут идти осадки в виде снега и мокрого снега. Также ожидаются налипание мокрого снега, гололедица, похолодание ниже 0 градусов и усиление ветра до 17-22 м/с.

Водителям нужно убедиться в соответствующем состоянии резины к дорожным условиям. Также им посоветовали не оставлять авто вблизи деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам порекомендовали быть осторожными при движении через автомобильные трассы или рядом с ними.

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