РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Сотрудники Музейно-выставочного комплекса в Люберцах подготовили видеолекцию об участнике Парада Победы 1945 года и жителе округа Вадиме Мальцеве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Видеолекции подготовлены к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой в рамках партийного проекта «Историческая память» активистами люберецкого отделения «Единой России» и сотрудниками музея. Контрнаступление советских войск под Москвой началось 5–6 декабря 1941 года и длилось до 7–8 января 1942 года.

В октябре текущего года Мальцеву исполнилось 99 лет.

«Этот человек – поистине «живая легенда». Инженер-испытатель, изобретатель, фронтовик, писатель-мемуарист. Награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями. Вадим Мальцев написал пять книг, дважды становился лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье»», - сказал окружной куратор проекта Ильдар Невмятуллин.

Посмотреть видеолекцию можно на сайте местного отделения партии по ссылке.