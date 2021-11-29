РИАМО - 29 ноя. В подмосковном Реутове стартовали муниципальные Рождественские образовательные чтения, они продлятся до 9 декабря текущего года, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«25 ноября в рамках муниципальных Рождественских образовательных чтений, посвященных теме «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», прошла городская конференция по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей. Учащиеся 2-10-х классов общеобразовательных учреждений Реутова представили 27 исследовательских, проектных и реферативных работ. В работе жюри приняли участие учителя истории, методисты и представители церкви», - говорится в сообщении.

Диапазон тематики представленных на конференции работ был широким: от личности императора и его реформ до культурной и кулинарной революции.



«Важно, чтобы у ребят сформировалось понимание, что именно Петр I внес огромный вклад в развитие Российской империи и сделал много для того, чтобы она стала Великой. Тема в Рождественских чтениях не самое главное, она меняется ежегодно. Главное, чтобы ребята «прикоснулись» к истории нашей страны, духовности, нравственности и патриотизму. Цель чтений в этом году заключается в том, чтобы наше общение на тему Петровской эпохи объединяло всех и каждый задумался, что же он сделал для Родины», - сказала методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Надежда Ахлеева.

Она отметила, что в рамках чтений в Реутове открылась виртуальная выставка изобразительного и прикладного искусства «Рождественская звезда». В выставке принимают участие воспитанники общеобразовательных и дошкольных учреждений. Ребята представляют свои рисунки под темой: «Великий Петр! Твой каждый след для сердца русского есть памятник священный...».



Познакомиться с творчеством реутовских школьников можно перейдя по ссылке виртуальной выставки, а с работами учеников дошкольных учреждений – по ссылке.

Следующие Рождественские чтения пройдут 30 ноября в учебно-методическом центре, расположенном в доме №5 по улице Кирова, начало в 15:00. В мероприятии примут участие воспитанники и педагоги образовательных организаций Реутова, представители церкви, литературоведы и историки.