РИАМО - 29 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2236 случаев заболевания коронавирусом, наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Балашихе (188), городском округе Пушкинский (148), Люберцах (146), Королеве (141), Чехове (122) и Красногорске (111), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

91 случай заболевания коронавирусом за сутки выявили в Мытищах, 87 – в Подольске, 77 – в Воскресенске, по 70 – в Орехово-Зуевском округе и Щелкове, 66 – в Реутове, 65 – в Дмитровском округе, 53 – в Коломне, 52 – в Солнечногорске, 50 – в Зарайске, 44 – в Богородском округе, 43 – в Истре, 42 – в Серпухове.

38 случаев – в Сергиево-Посадском округе, 37 – в Наро-Фоминском округе, 34 – в Лобне, 33 – в Долгопрудном, 32 – в Шатуре, 27 – в Дубне, по 24 – в Домодедове и Фрязине, по 23 – в Котельниках и Ступине, по 22 – в Раменском округе и Шаховской, 21 – в Одинцовском округе, по 19 – в Волоколамском округе, Краснознаменске и Химках, по 14 – в Дзержинском и Ивантеевке.

По 13 случаев выявили – в Лыткарине и Луховицах, по 12 – в Павловском Посаде и Электростали, 11 – в Электрогорске, по 9 – в Ленинском округе и Бронницах, по 8 – в Можайском и Талдомском округах, 6 – в Озерах, по 4 – в Клину и Жуковском, по 3 – в Серебряных Прудах и Лотошине, по 2 – в Пущине, Власихе и Кашире, по 1 – в Рузском округе, Лосино-Петровском, Егорьевске и Черноголовке.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлен 587 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 399 человек. Выздоровели и выписались 519 442 пациента.

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