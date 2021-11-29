РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска завершили строительство площадки для выгула и дрессировки собак, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Строительство было реализовано в рамках программы «Инициативное бюджетирование» благодаря поддержке главы округа Николая Пестова и депутата Мособлдумы Павла Максимовича. На работы было выделено чуть более 2,7 млн рублей.

На площади, превышающей 600 кв. м, установлено 15 элементов для дрессировки собак, 4 урны с «догбоксами», 4 скамейки, построена линия уличного освещения, установлено периметровое ограждение. Площадка разделена на две части: одна для дрессировки собак, вторая для выгула. В 2022 году планируется провести работы по обустройству дополнительных подходов к построенной площадке.

Как сообщил в своем Instagram-аккаунте Пестов, обустроить в парке «Дубрава» комплексную спортивную площадку предложили в конце июля сами жители. Средства были выделены при уточнении бюджета. Вместе с Максимовичем градоначальник проинспектировал завершающиеся работы.