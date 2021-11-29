РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый, депутат совета депутатов Люберец Александр Мурашкин и руководитель фракции «Единая России» в совете депутатов городского округа Александр Шлапак вместе с активистами «Молодой Гвардии» посетили подстанцию скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Начиная с весны прошлого года члены «Молодой Гвардии» регулярно навещают врачей Люберецкой областной больницы, передают им фрукты и даже приготовленные собственноручно гостинцы», - сказал Шлапак.

В рамках всероссийской акции «Спасибо врачам» медикам передали подарки и цветы.

«В разгар пандемии врачам пришлось сменить привычный уклад жизни. Многие из них подолгу не видят родных, отдавая свои силы на борьбу с коронавирусом, пытаясь сохранить бесперебойную работу системы здравоохранения», - добавил Коханый.

За неделю скорая помощь выполняет почти 3 тыс. выездов.