РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают 17-летнюю девочку, пропавшую неделю назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Марию Канашину, 2004 года рождения, которая 22 ноября в 15:30 ушла из дома, расположенного на улице Симферопольской, микрорайона Климовск и до настоящего момента не вернулась.

Она худощавого телосложения, рост 170-175 см., глаза зеленые, волосы светло-русые. Была одета в коричневую куртку c мехом, синие джинсы, черные ботинки, а при себе имела белую сумку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить в дежурную часть Климовского отдела полиции: 8(496)759-09-68; дежурную часть УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63 или 112.

Опасная экскурсия: как искали пропавших детей в пещерах Сьяны в Подмосковье>>