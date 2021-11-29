РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 27 по 29 ноября выявлено 6 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 2 236 случаев заболевания – за минувшие сутки. Всего же в Красногорске с начала пандемии выявили 29 844 случая инфицирования, из них 111 – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 587 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 399 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 519 442 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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