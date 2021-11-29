РИАМО - 29 ноя. Защита блогера Юрия Дудя не смогла обжаловать назначенный ему штраф в 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков. Мосгорсуд поддержал ранее вынесенное решение, сообщает Федеральное агентство новостей.

В октябре в рамках расследования дела было установлено, что Дудь нарушил законодательство страны в ходе 2 интервью. Речь идет о беседах с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном. Позицию полицейских поддержали эксперты, делавшие лингвистический анализ.

Блогер не пришел на судебное заседание, в рамках которого вынесли обвинительный приговор.

Дело против Дудя было возбуждено по инициативе директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.