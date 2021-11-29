РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 ноя. Памятник императору Петру I открыли на территории воинской части в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В понедельник бюст императору-реформатору установили на территории 45-й отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады, которая дислоцируется в поселке Нахабино. В торжественном открытии памятника приняли участие начальник инженерных войск Западного военного округа генерал-майор Бахтияр Набиев, депутат Мособлдумы Роман Володин, начальник бригады Роман Брикульский, начальник управления по развитию территорий администрации горокруга Борис Соловьев.

«Петр I создал Инженерные войска, и мы до сих пор следуем его заветам. Его последователи выполняли поставленные задачи в Великую Отечественную войну, вооруженных конфликтах. Сегодня инженерная бригада выполняет боевые задачи, участвует в миротворческих миссиях, учениях. При этом демонстрирует профессионализм и мастерство», - сказал Набиев.

Он выразил уверенность, что бюст Петру I, установленный рядом с контрольно-пропускным пунктом, будет вдохновлять тех, кто проходит на территорию части, а также военнослужащих, которые отбывают на выполнение задач.

«Петр I основал Инженерные войска в 1701 году. В следующем году будет праздноваться 350-летие со дня рождения этого великого человека. Поэтому пришла идея установить бюст императора на территории воинской части», - пояснил Брикульский.

Он отметил, что воинская часть находится на лидирующих позициях в Инженерных войсках РФ. В нынешнем году 45-я бригада стала единственной из подразделений Инженерных войск, которая приняла участие в параде Победы на Красной площади. В сентябре часть приняла участие в совместных стратегических учениях Вооруженных сил РФ и Республики Беларусь «Запад 2021» и получила высокую оценку.

Военнослужащие выполняли задачи на территории Сирийской Арабской Республики, Нагорного Карабаха.

«Сейчас ребята, которые участвовали в открытии памятника, готовятся к отбытию в составе инженерно-саперной миротворческой роты на территорию Нагорного Карабаха, уже 1 декабря», - добавил начальник бригады.

Бюст Петра I открыли в рамках проекта «Аллея российской славы» под руководством российского предпринимателя и мецената Михаила Сердюкова. Проект реализуют в России и за рубежом с 2008 года. В его рамках бюсты героев Отечества преподносят в дар институтам и воинским частям.

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