РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 ноя. В последнее время увеличилось число обращений, связанных с открытыми люками колодцев на территории Щелкова, только за минувший месяц в «Водоканал» поступило более 15 обращений об открытых колодцах на проезжей части и тротуарах, сообщается на странице Щелковского межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Крышки нередко воруют, чтобы сдать их в качестве металлолома, в период зимних оттепелей жители самостоятельно открывают или приоткрывают их в местах скопления талой воды, чтобы обеспечить ее отток. Кроме того, при уборке улиц от снега техника может случайно сдвинуть люк ковшом или скребком.

В период снегопадов открытый, а тем более приоткрытый люк очень сложно заметить. Он представляет одинаковую опасность как для пешеходов, так и для автотранспорта, и может спровоцировать тяжелые травмы или серьезное ДТП.

О фактах, связанных с открытыми люками, необходимо сообщать по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.