РИАМО - 29 ноя. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что в стране сейчас не видят необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за коронавирусного штамма «омикрон». Об этом сообщает kp.ru.
Кроме того, партнеры по ОПЕК+ не обращались к РФ по вопросу о принятия таких мер.
«Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо», – сказал Новак.
Вице-премьер добавил, что ближайшую министерскую встречу ОПЕК+ планируется провести 2 декабря.
Специалисты ранее выявили, что штамм «омикрон» демонстрирует устойчивость к вакцинам. Первые его случаи выявили в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге. Позже этот штамм обнаружили в некоторых европейских странах и Израиле.
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