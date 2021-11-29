РИАМО - 29 ноя. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что в стране сейчас не видят необходимости в принятии срочных мер на рынке нефти из-за коронавирусного штамма «омикрон». Об этом сообщает kp.ru.

Кроме того, партнеры по ОПЕК+ не обращались к РФ по вопросу о принятия таких мер.

«Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо», – сказал Новак.

Вице-премьер добавил, что ближайшую министерскую встречу ОПЕК+ планируется провести 2 декабря.

Специалисты ранее выявили, что штамм «омикрон» демонстрирует устойчивость к вакцинам. Первые его случаи выявили в Южно-Африканской Республике, Ботсване и Гонконге. Позже этот штамм обнаружили в некоторых европейских странах и Израиле.

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