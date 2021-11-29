РИАМО - 29 ноя. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что термин «QR-код» останется в стране, а власти РФ не планируют его заменять. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее РБК писало, что российские власти обсуждают разные варианты названия документа, который используют привитые от коронавируса и переболевшие граждане. А употребление термина «QR-код» хотят свести к минимуму.

«Это не так, его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется. Его можно как угодно называть, странная информация», — отметил Песков.

Также у представителя Кремля спросили, что он думает о «негативном отношении» россиян к QR-коду и его роли как «технического маркера для тех или иных процедур».

Песков отметил, что не готов вступать в дискуссию по данному вопросу.

«Я даже не знаю, что сказать, нет такой дискуссии, суть не поменяется, можно как угодно называть, но суть не меняется — это технология, которая связана с мерами которые применяются в условиях пандемии», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

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