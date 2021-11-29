РИАМО - 29 ноя. В Ленинском городском округе была обнаружена и изъята 1051 туша рыб. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота туш краснокнижных рыб осетровых видов, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Туши рыб были найдены на складских помещениях в поселке Петровское. Рыбы осетровых видов занесены в Красную книгу РФ. Молекулярно-генетический анализ определил рыбную продукцию как русского осетра и калугу, которые были выловлены в естественной среде обитания. Эти рыбы являются особо ценными видами водных биоресурсов, их вылов запрещен.

Следователи осмотрели место происшествия, провели молекулярно-генетическую экспертизу и допросили владельца складского помещения, где были найдены туши рыб.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ. Сейчас они проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц.