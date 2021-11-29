РИАМО - 29 ноя. Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела о хулиганстве, возбужденного по факту конфликта со стрельбой в одном из домов Электростали, сообщается на официальном сайте ведомства.

Происшествие случилось 21 ноября на улице Ялагина. В конфликте участвовала группа людей. Причиной разногласий могли стать вопросы, связанные с работой. В массовой драке принимали участие порядка 10-12 человек.

В результате конфликта произошла стрельба, один из участников получил ранения и был госпитализирован.

По факту случившегося полицейские завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Первого подозреваемого задержали, суд арестовал мужчину. Личности остальных участников инцидента сейчас устанавливаются.