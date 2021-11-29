РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Подольские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате и первенстве Москвы по универсальному бою, сообщил исполнительный директор Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики (АССК) Александр Горпинко.

Спортсмены спортклуба «Скорпион» Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики Подольска завоевали 11 медалей на чемпионате и первенстве Москвы по универсальному бою. Турнир проходил в УСЦ «Юность» 28 ноября.

Так, золото получили Маша Ступоченко, Таисия Горпинко, Данил Авдеев, Иван Сучков, Артем Панарин и Файзиддин Заиров. Серебро получили Кирилл Непомящий, Максим Хватков и Егор Забурдяев, бронзу - Павел Смирнов и Данил Абидин.