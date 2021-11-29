РИАМО - 29 ноя. В подмосковном Краскове в Люберцах во втором квартале 2022 года начнут строительство новой школы, сообщил глава Люберец Владимир Ружицкий.

«Верстается проект. Мы должны приступить во втором квартале следующего года к строительству школы и будем вводить ее к 1 сентября 2023 года», - сказал Владимир Ружицкий в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что рядом со школой будет сквер.

Ранее Воробьев отмечал, что детские сады и школы в Красногорске, Химках, Ленинском округе, Балашихе, Мытищах, Люберцах и других муниципалитетах строят в особом приоритете. ​