РИАМО - 29 ноя. Члены экипажей Московского авиационного центра каждый год совершают свыше 350 вылетов. 90% летного состава организации составляют офицеры запаса, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сотрудники МАЦ занимаются экстренным реагированием. В авиапарке мегаполиса 11 воздушных судов, 5 из них – пожарные вертолеты.

«Экипажи воздушных судов проводят разведку пожароопасной обстановки, эвакуируют пострадавших в крупных ДТП и экстренно госпитализируют больных, тушат пожары, ищут заблудившихся в лесах. Ежегодно пилоты Московского авиацентра совершают более 350 вылетов», – сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В 2021 году пожарные вертолеты города участвовали в тушении 14 крупных возгораний. Каждый день на дежурстве находятся 2 пожарных и 3 санитарных вертолета.

Максимальное время между получением сигнала о происшествии и прибытием в любую точку столицы не превышает 25 минут.

Росавиация считает, что ошибки пилотов связаны с недостатками оборудования кабин самолетов>>