РИАМО - 29 ноя. Полное завершение реконструкции Щелковских очистных сооружений запланировано на 2023 год, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Сейчас мы ведем масштабные работы по реконструкции Щелковских очистных сооружений. Это один из самых знаковых, больших проектов вообще во всей Российской Федерации в рамках этой программы», - сказал Антон Велиховский на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Министр ЖКХ региона добавил, что в этом году ускоренно вводится в эксплуатацию первый этап, специалисты приступают к работам по пуску и наладке оборудования. Также сроки окончания работ были передвинуты с 2024 года на 2023 год.

Масштабная реконструкция сооружений также ведется в Шатуре и Лыткарине в настоящее время. В первом округе к концу этого года проведут пуско-наладочные работы. В 2023-м эти работы проведут в Лыткарине. Велиховский добавил, что имеются готовые проекты 11 очистных сооружений.

Ранее Воробьев отметил, что модернизация очистных сооружений является приоритетом для Подмосковья, эти объекты определяют качество жизни населения.

«Дмитрия Владимировича Волкова (временно исполняющего полномочия главы Красногорска – ред.) я вижу, с Максимом Александровичем (Фоминым, зампредом правительства Подмосковья – ред.) взаимодействуйте. Он вам расскажет историю этой проблемы с очистными в Красногорске в определенной ее части, чтобы вы тоже были включены в эту важную работу», - сказал Воробьев.