РИАМО - 29 ноя. В городском округе Люберцы запустят производство средств весового контроля для грузовых машин, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Правительство Подмосковья и компания АО «ВИК «Тензо-М» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта. Запуск производства запланирован на конец 2024 года. По планам в объект вложат более 100 млн рублей. Для жителей Московской области там будет создано 20 рабочих мест.

«По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева проект получит поддержку – компании будет предоставлен земельный участок площадью 1,5 га в аренду без проведения торгов. На данный момент идет процедура подготовки соответствующего распоряжения», – сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция будущего предприятия будет пользоваться спросом. Оборудование, которое позволяет автоматически измерить весогабаритные параметры в процессе движения автомобиля, уже используют в дорожном строительстве. Благодаря этому обеспечивается сохранность дорожной сети Подмосковья и повышается безопасность участников дорожного движения.

АО «ВИК «Тензо-М» планирует запуск испытательного полигона, где будут отрабатывать новые системы и улучшать их метрологические характеристики. Компания работает в сфере измерительной техники для большегрузных авто с 1990 года и является лидером рынка в России.