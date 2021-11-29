РИАМО - 29 ноя. В городском округе Мытищи провели запуск обновленных очистных сооружений, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Сегодня приятный день для городского округа Мытищи – мы запускаем очистные сооружения и здесь», – сказал Велиховский на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Глава городского округа Виктор Азаров подчеркнул, что для поселка Пирогово вопрос очистных сооружений стоял остро: местных жителей тревожили неприятные запахи, но теперь они устранены благодаря модернизации.

В результате обновления производственные мощности увеличены с 5 тыс. кубометров в сутки до 8,5 тыс.

Ранее Воробьев подчеркнул, что работа по модернизации очистных сооружений на территории Подмосковья является приоритетной.