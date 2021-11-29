РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 ноя. Подольский спортсмен Евгений Максимов завоевал серебряную медаль Кубка России по самбо, сообщил президент Подольской федерации дзюдо и самбо Дмитрий Воробьев.

В городе Кстово Нижегородской области с 26 по 28 ноября проходил Кубок России по самбо. В них приняли участие более 400 спортсменов из 49 регионов России. Самбисты отбирались на суперкубок мира «Мемориал основоположникам самбо», который пройдет в марте 2022 года в Москве.

Подольский спортсмен Максимов завоевал серебряную медаль. Его поздравили с заслуженной наградой и пожелали дальнейших успехов.