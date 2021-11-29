РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 ноя. В начале декабря в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи откроют каток под открытым небом, ежедневно его смогут посещать до 1 тыс. человек, а одновременно кататься – около 150 человек, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Зима в Подмосковье» ежегодно дарит жителям незабываемые впечатления и возможность провести досуг ярко и незабываемо, в том числе и на катке под открытым небом в парке «Пехорка».

Площадь ледового покрытия - более 700 кв. м. Каток оборудован айс-матами – специальной установкой для создания льда, позволяющей принимать посетителей при температуре от минус 20 до плюс 5 градусов. Поэтому кататься на коньках можно до начала марта. Такое же оборудование работает в Москве на ВДНХ и в парке Горького.

Коньки можно будет взять в аренду, возле катка заработает прокат. Если у вас есть свой спортинвентарь, сеанс катания обойдется дешевле. Здесь же можно подготовить свои коньки к сезону, – при необходимости сделают заточку. Переодеться и оставить вещи можно будет в теплой раздевалке или в камере хранения. Согреться на катке в «Пехорке» предложат горячим чаем и кофе.

Продолжить активный досуг можно в этой же локации. На новогодних каникулах в парке запланировано проведение игровых программ и народных гуляний для жителей.

Локаций для массового катания на коньках в Балашихе будет много – на новой крытой ледовой арене «Пехорка», 3 больших открытых площадки на стадионах, а также 20 хоккейных коробок во дворах.