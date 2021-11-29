РИАМО - 29 ноя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о высокой вероятности распространения нового штамма коронавируса «омикрон» по всему миру, сообщает Газета.ru.

Согласно рекомендациям ВОЗ, странам следует увеличить массовое тестирование людей, которые приезжают из районов с зафиксированными случаями заболевания новым штаммом.

Заражение новым штаммом коронавируса способны выявить большинство существующих диагностических тестов.

Ранее в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили 10 случаев заражения новым штаммом B.1.1.529, который назвали «омикрон». Позже случаи заболевания также зафиксировали в Европе. Новый штамм может оказаться более патогенным, чем предыдущие разновидности.

На данный момент в России не выявлено случаев заражения штаммом «омикрон». Для снижения рисков российские власти ограничили въезд в страну из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Гонконга.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>