РИАМО - 29 ноя. В декабре для восстановления дома в Ногинске, поврежденного из-за взрыва в сентябре, начнут делать фундамент. Восстановление планируют закончить к сентябрю 2022 года, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Мы закончили полностью разбор рухнувших конструкций. Максимально спасли личные вещи жителей вплоть до посуды, которая находится в сервантах», - сообщил Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что 6 декабря со всеми замечаниями будут внесены коррективы по проекту восстановления и в этот же день начнут делать фундамент. Восстановление планируют закончить к 1 сентября 2022 года.

«Лить будем монолитом, дом будет прочнее, чем есть, а потом общая обшивка фундамента», - дополнил вице-губернатор.

Взрыв случился утром 8 сентября в 9-этажном доме на ул. 28 Июня. Это привело к обрушению стен на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Погибли 7 человек. Аварийно‑спасательные работы завершили 9 сентября.