РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 ноя. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин совместно с молодогвардейцами поздравил с праздником многодетные семьи городского округа Щелково и передал им подарочные наборы, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Это праздник самых сильных, самых прекрасных и любящих женщин. Они придают своей жизни великий смысл. Буквально создают новый мир, заботясь о подрастающем поколении. Я от всей души желаю всем мамам, их семьям и детям самого крепкого здоровья, благополучия и огромного счастья», — отметил Шапкин.

Кроме сладких презентов депутат передал подарки и от Мособлдумы.