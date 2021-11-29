РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 ноя. С 22 по 28 ноября в Единую дежурную диспетчерскую службу-112 жители Люберец обратились более 11,6 тыс. раз, сказал в понедельник на еженедельном оперативном совещании заместитель руководителя ЕДДС-112 Владимир Зайцев.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 поступило 11 601 обращение. Из них на горячую линию администрации 643, по единому номеру 112 – 10 958», - добавил Зайцев.

На телефон горячей линии поступило 52 обращения по работе ЖКХ, из них 12 обращений связаны с нарушением тишины, 9 – с уличным освещением, 4 – с бездомными животными, 2 – с экологией и 2 – с благоустройством территорий. Вопросов информационно-справочного характера было 562.

В 112 за неделю поступило 5 808 обращений по вопросам оказания скорой медицинской помощи, 2 301 – по вопросам работы полиции и ГИБДД, 55 обращений связаны с вызовами пожарных и спасателей, 77 – специальной аварийно-газовой службы. По вопросам информационно-справочного характера обращались 1 370 раз.

Всего с начала текущего года в ЕДДС-112 поступило 496 772 обращения.