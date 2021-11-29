РИАМО - 29 ноя. В окнах дома в Ногинске, где в сентябре произошел взрыв, устанавливают стеклопакеты, сейчас работы ведут в 19 квартирах, сообщил глава Богородского округа Игорь Сухин.

«К активной фазе установки стеклопакетов окон приступили в четверг. На сегодняшнее утро окна были установлены уже в 15 квартирах», - рассказал Игорь Сухин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что установка продолжается еще в 19 квартирах, одновременно работают 5 бригад. Основную работу по установке планируют завершить до конца недели.

Взрыв случился утром 8 сентября в 9-этажном доме на ул. 28 Июня. Это привело к обрушению стен на 2, 3 и 4 этажах, на 5 этаже рухнуло межэтажное перекрытие. Погибли 7 человек. Аварийно‑спасательные работы завершили 9 сентября.