РИАМО - 29 ноя. В ближайшие дни в Подмосковье ожидаются снег, дождь и гололедица, дорожные службы области переведены в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов и пешеходов», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что оперштаб проводит круглосуточный мониторинг погодно-дорожной ситуации на улицах и трассах региона. Проезжая часть будет превентивно обработана противогололедными материалами.

Минтранс призвал водителей и пешеходов региона к особой осторожности на дорогах во время неблагоприятных погодных условий.

В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и сильного порывистого ветра.

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