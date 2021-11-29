РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 ноя. Жителей Балашихи призвали обращать внимание на температуру в жилом помещении и если есть проблемы с отоплением, то сообщать об этом в Единую диспетчерскую службу округа, сообщается в Instagram-аккаунте службы.

«Напоминаем стандарты качества отопления. Согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», температура в жилом помещении должна быть не меньше +18 градусов и не больше +24 градусов. Если в вашей квартире холодно – сообщите нам!» - говорится в сообщении.

ЕДС работает круглосуточно без выходных, а обратиться туда можно несколькими способами – через форму на сайте, по телефону: 8(499)929-99-99, через приложение (мобильное приложение «ЕДС Балашиха» доступно в App Store и Google Play).