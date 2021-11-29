РИАМО - 29 ноя. Народный артист СССР, известный советский и российский режиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни, передает ТАСС.

Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В его фильмографии числятся множество успешных картин, которые были признаны не только в России, но и за границей.

Одними из самых известных работ режиссера в соавторстве с Александром Аловым стали фильм «Бег» и лента «Тегеран-43».

В 60-х годах Наумов также занял пост главы творческого объединения студии «Мосфильм». При этом он не только создавал кино, но и сам снимался в нем. К примеру, в актерской копилке Наумова – ленты «Гори, гори, моя звезда» и «Часы без стрелок».